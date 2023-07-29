Нигерия задумалась о покупке российского Су-75

Глава ФСВТС: Нигерия задумалась о покупке российского истребителя Су-75

Нигерия задумалась о покупке российских истребителей, в частности, легкого тактического самолета (ЛТС), также известного как Су-75, или Checkmate. Об этом со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрия Шугаева сообщает РИА Новости.

«В ходе переговоров с нигерийской стороной, партнеры заявляли о заинтересованности в приобретении современных истребителей. Инозаказчик дает высокую оценку тактико-техническим характеристикам отечественных машин. В прицеле их внимания есть и Checkmate», — сказал руководитель на проходящем в Санкт-Петербурге форуме Россия — Африка.

Шугаев добавил, что пока рано говорить о контрактах.

Ранее ТАСС со ссылкой на патенты сообщил, что в Объединенной авиастроительной корпорации работают над созданием трех новых модификаций ЛТС.

В феврале представитель ФСВТС сообщил, что страны Ближнего Востока проявляют интерес к Су-75.