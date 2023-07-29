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21:49, 29 июля 2023Бывший СССР

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

В четырех областях Украины — Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской, объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в украинских регионах в период с 21:24 до 21:26 (время совпадает с московским).

Воздушные силы Украины сообщили, что в регионах, где объявлена тревога, существует угроза ракетного удара, передает издание «Зеркало недели».

Ранее в украинском городе Сумы на северо-востоке страны прогремели взрывы. В регионе объявлялась воздушная тревога.

До этого очевидцы сообщили о звуках взрыва в Запорожье, в Запорожской области также действовала тревога. В ночь на 29 июля взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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    Марина Совина
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