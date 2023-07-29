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13:16, 29 июля 2023Бывший СССР

ВСУ попытались атаковать на времевском направлении

Балицкий сообщил об отбитой атаке ВСУ на Старомайорское в Запорожье

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать на времевском направлении. Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

По данным врио главы региона, ВСУ в составе двух штурмовых бригад атаковали позиции ВС РФ в районе населенного пункта Старомайорское. В результате российским военным удалось откинуть бойцов ВСУ назад.

«Планы противника понятны, они рассчитывали занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлыновки», — предположил Балицкий.

Ранее Балицкий назвал обстановку на времевском выступе напряженной. «Обстановка остается напряженной, подразделения [Вооруженных сил России] контролируют времевское направление», — сообщил Балицкий. По его словам, противник несет потери, но пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское.

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    Варвара Кошечкина
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