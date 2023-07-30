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05:37, 30 июля 2023Наука и техника

Аргентина присоединилась к американской лунной программе

Аргентина присоединилась к американской лунной программе Artemis

Фото: Business Wire / AP

Аргентина присоединилась к международной лунной программе Artemis, возглавляемой США. Об этом сообщает SpaceNews.

Соглашение подписал министр науки, технологий и инноваций Аргентины Даниэль Филмус. Соответствующая церемония состоялась 27 июля в канцелярии президента страны в Буэнос-Айресе.

«Мы убеждены, что соглашения Artemis вносят вклад в развитие космической деятельности в мирных целях на глобальном уровне и что они усилят международное сотрудничество с Аргентиной», — заявил Филмус.

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Ранее SpaceNews заметило, что НАСА стоит продолжить работы по программе ядерного реактора Fission Surface Power (FSP), создаваемого для поздних лунных миссий Artemis.

В апреле издание сообщило, что Венесуэла второй после России присоединится к китайскому проекту Международной лунной исследовательской станции, которую в начале 2030-х годов планируется построить на поверхности естественного спутника Земли.

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    Иван Потапов
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