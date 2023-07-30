Футболистка в хиджабе впервые в истории сыграла на чемпионате мира
Футболистка женской сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой женщиной, сыгравшей на чемпионате мира в хиджабе. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Защитница вышла на поле в матче против сборной Южной Кореи. Марокко одержало победу со счетом 1:0.
В группе H команда Марокко занимает третье место. В активе сборной три очка. Турнир проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.
Ранее ФИФА не разрешала игрокам носить на матчах головные уборы в религиозных целях, ссылаясь на риск травмы головы или шеи. Однако в 2014 году запрет был снят.
17 октября 2022 года иранка Эльназ Рекаби выступила на чемпионате Азии-2022 в Сеуле без хиджаба. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой. Позднее Рекаби извинилась за свой поступок, назвав решение снять хиджаб непреднамеренным.