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14:04, 30 июля 2023Спорт

Футболистка в хиджабе впервые в истории сыграла на чемпионате мира

Футболистка из Марокко Бензина стала первой женщиной, сыгравшей на ЧМ в хиджабе

Фото: Hannah Mckay / Unsplash

Футболистка женской сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой женщиной, сыгравшей на чемпионате мира в хиджабе. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Защитница вышла на поле в матче против сборной Южной Кореи. Марокко одержало победу со счетом 1:0.

В группе H команда Марокко занимает третье место. В активе сборной три очка. Турнир проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии.

Ранее ФИФА не разрешала игрокам носить на матчах головные уборы в религиозных целях, ссылаясь на риск травмы головы или шеи. Однако в 2014 году запрет был снят.

17 октября 2022 года иранка Эльназ Рекаби выступила на чемпионате Азии-2022 в Сеуле без хиджаба. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой. Позднее Рекаби извинилась за свой поступок, назвав решение снять хиджаб непреднамеренным.

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    Дарья Коршунова
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