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16:35, 30 июля 2023Спорт

Глава ОКР оценил призывы депутатов к выходу из олимпийского движения

Поздняков осудил призыв депутата Миронова к выходу из олимпийского движения

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram оценил высказывания депутата Госдумы Сергея Миронова об олимпийском движении.

Глава ОКР осудил призыв политика к выходу из олимпийского движения. «Эта игра на руку тем, кто добивается изоляции нашей страны. В том числе в спорте, который является неотъемлемой частью межгосударственного устройства», — заявил Поздняков.

Ранее Миронов назвал нынешнее олимпийское движение «фарсом» и заявил, что стране не нужно в нем участвовать. «Сейчас это разукрашенный труп, которого жулики от политики и бизнеса дергают за руки и ноги, чтобы тот выглядел живым», — заключил политик, слова которого приводятся на сайте партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.

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    Андрей Стрельцов
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