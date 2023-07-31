Рост пенсий, повышение цен на автомобили и цифровой рубль: что изменится в России с 1 августа?

В России с 1 августа вырастут пенсии и появится цифровой рубль

В России с 1 августа произойдет ряд изменений: пенсии работающих пенсионеров станут немного выше, многодетные малоимущие семьи из Подмосковья смогут подать заявление на дополнительные выплаты, появится третий вид национальной валюты — цифровой рубль, а утилизационный сбор на автомобили вырастет, а значит, вырастут и цены на них. Главные изменения августа — в материале «Ленты.ру».

Пенсия работающих пенсионеров станет больше

С 1 августа 2023 года в России увеличатся пенсии у работающих пенсионеров. Правильно назвать это не индексацией, а прибавкой, она рассчитывается из прошлогодних социальных взносов работодателя. Таким образом, максимальная прибавка, на которую могут рассчитывать работающие пенсионеры, составила 372,31 рубля. Писать заявление для получения прибавки не требуется.

₽ 372,31 составит максимальная прибавка

В Московской области начнут начислять ежегодные выплаты многодетным малоимущим семьям

В Московской области с 1 августа малоимущие многодетные семьи смогут получить ежегодную денежную выплату на каждого ребенка, обучающегося в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Выплата будет начисляться раз в год. Ее смогут получить семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума Московской области. В 2023 году он составляет 17 277 рублей.

В России появится новая форма валюты — цифровой рубль

С 1 августа 2023 года в силу вступает закон о внедрении цифрового рубля. Она станет дополнением, а не заменой наличных и безналичных рублей. Цифровой рубль будет храниться на специальной электронной платформе, а выпускать и регулировать его сможет только Центробанк — этим он отличается от криптовалюты. Цифровым рублем можно будет оплачивать товары и услуги, сделки с финансовыми инструментами и так далее, однако его нельзя будет зачислять на вклады и депозиты в банках.

Утилизационный сбор для ввозимых в Россию машин вырастет

С 1 августа в России повысится утилизационный сбор на ввоз легковых и легковых коммерческих (LCV) автомобилей и автобусов для последующей перепродажи. Это означает, что и цены на автомобили у перекупщиков вырастут.

Ставка сбора для легковых автомобилей вырастет в 1,7-3,7 раза, для легких коммерческих авто — в 2,5-3,4 раза, для грузовиков — в 1,7 раза. На автобусы ставка вырастет в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы — в 8,7 раза

Для тех, кто ввозит автомобиль для собственного пользования, условия останутся прежними.

Что еще изменится в России в августе

4 августа. Жилье коррупционеров будут продавать на торгах

Закон коснется недвижимости, которая поступила в государственный жилищный фонд из-за коррупционного правонарушения или в отношении которой не предоставили сведения, подтверждающие ее приобретение на законные доходы.

4 августа. Контроль за иноагентами ужесточат

Согласно изменениям в закон об иноагентах, ограничения должны будут соблюдать лица, взаимодействующие с ними, а их действие или бездействие не должно способствовать тому, чтобы иноагент нарушил российские законы. Если выяснится, что гражданин способствовал этому, ему вынесут письменное предупреждение, затем последует штраф — для физических лиц до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Кроме того, в отношении иноагентов и тех, кто способствовал нарушению ими законов, могут проводиться внеплановые проверки.

28 августа. Вступит в силу закон о возможности введения особых условий в исправительных учреждениях

Режим особых условий можно будет вводить, если в России или в отдельных ее местностях будет введен режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения, а также при угрозе вооруженного нападения, захвата заложников, массовых беспорядков, карантина и так далее. В таких случаях в исправительном учреждении могут измениться распорядок дня, введены усиленный вариант охраны и надзора и особый порядок допуска на объекты.

В течение августа. Водители общественного транспорта и такси должны доказать, что не были судимы

По новому закону, до 1 сентября водители такси, автобусов, троллейбусов, трамваев и машинисты метро должны предоставить работодателю справку о том, что у них нет судимости, или справку о прекращении их преследования по реабилитирующим основаниям. При отсутствии такой справки их могут уволить.

Кроме того, в России запретили смену пола

Закон был опубликован и уступил в силу 24 июля. Он устанавливает запрет на любые медицинские вмешательства (и хирургические операции, и применение лекарств), направленные на формирование у человека первичных или вторичных признаков другого пола. Будут допускаться только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, нарушением формирования половых органов у детей. Такие операции будут проводить после соответствующего решения врачебной комиссии.