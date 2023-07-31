В Совфеде допустили эскалацию украинского конфликта перед выборами в США

Сенатор Косачев: выборы в США могут обострить конфликт на Украине

В преддверии президентских выборов в США существует риск усиления эскалации украинского конфликта со стороны кандидатов. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, американские власти используют внешнюю политику для межпартийной борьбы. «Если той или иной партии потребуется ради получения дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на украинском направлении, они это сделают», — заявил сенатор.

В связи с этим, считает Косачев, президентская кампания в следующем году может стать роковым обстоятельством в украинском кризисе. Он подчеркнул, что это лишь предположение, но «непредсказуемость американцев будет возрастать».

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предсказал, что действующий американский лидер Джо Байден прекратит помогать Украине перед выборами в 2024 году. Он уточнил, что это возможно только в том случае, если украинская армия начнет проигрывать.