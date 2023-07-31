В МИД заявили об отказе Украины от всех предложений посредничества

Дипломат Полищук: Киев отвергает любые идеи посредничества

Украинские власти отвергают любые предложения посредничества в урегулировании конфликта. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что многие государства выступили с инициативам по урегулированию украинского кризиса, в том числе Китай, Бразилия и ряд африканских стран. Однако, по словам представителя ведомства, Киев отказывается их рассматривать. «Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметил Полищук.

Ранее ОБСЕ выразила готовность стать посредником в урегулировании на Украине. Однако, подчеркнули в организации, это возможно только если посредничество запросят сами стороны-участницы конфликта.