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03:32, 31 июля 2023Россия

В Совфеде порассуждали о роли технологических компаний в обществе

Сенатор Пушков назвал преувеличением господство технокомпаний вместо государств
Алексей Пушков

Алексей Пушков . Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков порассуждал о роли технологических компаний в обществе. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

Сенатор назвал преувеличением господство технокомпаний вместо государств. По его мнению, такие компании являются лишь проводниками идеологии в западном обществе. «Все они пользуются уже готовым идеологическим продуктом и несут его в массы, но не они его авторы. Они часть машины, но скорее ее колеса, чем мотор», — привел сравнение политик.

Пушков предположил, что «диктата технологических компаний не будет», так как страны ставят их под жесткий юридический и содержательный контроль. «Государства и идеологии крупнее Big Tech, каким ты крупным он ни был», — заключил он.

В ноябре прошлого года Алексей Пушков заявил, что политика Twitter при новом владельце соцсети Илоне Маске бросает вызов «либеральной диктатуре». По мнению сенатора, бывший руководитель Twitter Джек Дорси, который заблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, превратил соцсеть в «инструмент идейной диктатуры».

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    Марина Совина
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