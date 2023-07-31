Во Франции опровергли планы военного вмешательства в ситуацию в Нигере

В МИД Франции опровергли планы военного вмешательства Парижа в дела Нигера

Глава МИД Франции Катрин Колонна опровергла сообщения о планах военного вмешательства Парижа в ситуацию в Нигере. Она отметила в эфире телеканала BFMTV, что обвинения нигерийских военачальников не соответствуют действительности.

«Мы твердо и ясно их отвергаем, это неправда», — отметила она.

По ее словам, приоритетом Парижа остается «безопасность французских граждан». При этом Колонна считает, что возвращение к власти президента Мохамеда Базума «возможно» и «необходимо».

«Это необходимо, так как дестабилизация ставит под угрозу Нигер и соседние с ним государства», — заявила дипломат.

По ее словам, французский лидер Эммануэль Макрон внимательно следит за ситуацией.

Приход к власти в ходе выборов Мохамеда Базума в 2021 году стал первой с 1960 года мирной передачей власти в Нигере. Как подчеркивает африканист Алексей Целунов, его отстранение военными сильно встревожило соседние страны. Это связано с тем, что Нигер считался приоритетным партнером США и ЕС в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и контрабандой в Сахеле.

В ночь на 27 июля военные объявили о захвате власти, приостановке действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ Нигера. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе и США произошедшее раскритиковали. Власти стран Западной Африки призвали военных вернуть президента на пост.

В частности, Эммануэль Макрон заявил, что настроен защитить своих сограждан в Нигере в случае атак на них. Политик подчеркнул, что не потерпит угрозы французам в Нигере. Такое заявление он сделал после того, как протестующие в Нигере устроили поджог здания посольства Франции.