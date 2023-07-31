Мадонна рассказала об ином отношении к детям после болезни

Певица Мадонна призналась, что узнала детей с новой стороны из-за своей болезни

Американская певица Мадонна призналась, что после перенесенной тяжелой болезни ее отношение к детям стало иным. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), пишет The Sun.

64-летняя певица опубликовала снимки с сыном Дэвидом и дочерью Лурдес. «Любовь семьи и друзей — лучшее лекарство», — подписала пост знаменитость. Она добавила, что спустя месяц после госпитализации обдумала произошедшее с ней и поняла, что узнала своих детей с новой стороны.

Мать может действительно увязнуть в потребностях своих детей и, казалось бы, в бесконечной самоотдаче ради них. Но, когда дела были плохи, мои дети на самом деле объединились ради меня и были рядом. Я увидела в них сторону, которую никогда не замечала раньше. Это все изменило Мадонна певица

У Мадонны двое родных и четверо приемных детей — 26-летняя Лурдес, 22-летний Рокко, 17-летние Дэвид Банда и Мерси Джеймс, а также 10-летние близнецы Стелла и Эстер.

В июне Мадонну нашли без сознания и экстренно перевезли в отделение интенсивной терапии. По словам менеджера певицы Гая Осири, ухудшение состояния здоровья произошло на фоне бактериологической инфекции. Певица несколько дней провела в реанимации, но позже ее выписали домой.