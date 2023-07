Мужчинам раскрыли секреты питания для наращивания мышечной массы

Диетолог Данн призвала мужчин есть белок и пить воду для наращивания мышц

Сертифицированный диетолог, доктор медицинских наук Бриттани Данн раскрыла мужчинам три главных секрета питания, которые помогут им сбросить лишний вес и нарастить мышцы. Ее рекомендации приводит издание Eat This, Not That!

Первый совет Данн — придерживаться хорошо сбалансированной диеты с достаточным количеством белка, жиров, углеводов и ценных микроэлементов. По ее словам, в рацион необходимо включить нежирное мясо, птицу, рыбу и яйца — эти источники качественного протеина необходимы для наращивания и восстановления мышц после тренировки. При этом, по словам диетолога, углеводы стоит выбирать сложные, например, цельные злаки, фрукты и овощи, так как они необходимы для энергии перед тренировкой. Также специалистка рекомендовала есть больше богатых пробиотиками продуктов, поскольку они помогают контролировать вес, уменьшают уровень воспаления в организме и поддерживают работу желудочно-кишечного тракта.

Не менее важно при наращивании мышечной массы пить достаточное количество воды, продолжила Данн. Это необходимо для восстановления мышц и ускорения синтеза белка после интенсивных занятий спортом. Кроме того, употребление достаточного количества жидкости позволяет контролировать аппетит, а следовательно, предотвращает употребление лишних калорий. Диетолог призвала употреблять 120 миллилитров воды каждые 15 минут в течение часовой тренировки.

В заключение Данн посоветовала мужчинам каждые две-четыре недели оценивать эффективность выбранного режима питания и при необходимости вносить в него коррективы.

