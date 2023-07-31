Психолог назвала причину выбора партнера намного старше или моложе себя

Психолог Шорохова: выбирая пожилого партнера, человек закрывает детские травмы

Человек, выбирающий возрастного или даже пожилого партнера, закрывает свои детские травмы, уверяет клинический психолог Татьяна Шорохова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие причины, по которым люди влюбляются в кого-то намного старше или моложе себя.

«Многие люди выбирают пару не по любви, а по детскому опыту и пережитым травмам, — заявила психолог, оговорившись, что это правило работает в большинстве, но не во всех случаях. — Если вы выбираете партнера сильно старше или сильно младше, то обратите внимание, насколько вы прошли этапы принятия, а затем и сепарации от родителей. Любовь — это чувство, которое зарождается в контакте двух взрослых и зрелых личностей, она создается годами».

Если не осознать это, брак будет полон конфликтов и выяснений отношений, неоправданных ожиданий, жертв и разочарований Татьяна Шорохова клинический психолог

Шорохова отметила, что женщинам, влюбляющимся в пожилых мужчин, скорее всего, не хватило любви и внимания отца, ощущения безопасности. Оно, по ее словам, формируется при здоровых отношениях в семье. Такая женщина пытается добрать это в паре с партнером намного старше. Такие браки могут быть счастливыми, если обоим партнерам комфортно.

«Однако в таком браке женщина рискует остаться ребенком, — комментирует собеседница "Ленты.ру". — У нее не произойдет психологической зрелости, она не станет самостоятельной. Секс в таких парах тоже со временем сходит на нет».

В паре, где мужчина намного моложе избранницы, по ее мнению, тоже присутствует модель детско-родительских отношений. Такому мужчине в детстве могло не хватать материнской заботы, а женщина в такой паре могла с детства о ком-то заботиться, например, о родителях, пояснила Шорохова. Поэтому, объяснила психолог, она ищет, по сути, взрослого ребенка, а не партнера.

Часто случается, что женщина приносит себя в жертву интересам мужчины, ожидая от него благодарности, но этого так и не происходит. Плата будет схожей, часто в таких браках появляется третий, и сексуальная жизнь в такой паре либо очень не устраивает обоих партнеров, либо отсутствует Татьяна Шорохова клинический психолог

Шорохова добавила, что в отношениях разновозрастных людей часто бывает много претензий и ожиданий, много обязательств и долженствований, например: он должен платить за все, она должна готовить и убирать, он должен обеспечить безопасность, она должна всегда хорошо выглядеть и быть в хорошем настроении.

«Рекомендую людям, которых тянет к зрелым и даже пожилым партнерам, обратиться к психологу. Он поможет понять, что движет вами, и не разочароваться в будущем, когда вы станете мужем и женой», — заключила Шорохова.

Ранее Татьяна Шорохова рассказала, как распознать, что любимый человек хочет разорвать отношения. Первым делом, по ее словам, такого человека выдает изменившееся поведение.