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15:54, 31 июля 2023Россия

В московской женской консультации произошел пожар

В женской консультации № 2 ГКБ им. А. К. Ерамишанцева в Москве произошел пожар

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В одной из женских консультаций в Москве произошел пожар. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

ЧП случилось в женской консультации № 2 городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева на улице Плещеева.

По данным Mash, после короткого замыкания загорелся потолок на пятом этаже. Всех экстренно эвакуировали из здания.

Об инциденте также пишет Telegram-канал 360. По их информации, причина случившегося — короткое замыкание светильника на потолке первого этажа. При этом со ссылкой на МЧС канал пишет, что возгорания не было.

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    Евгения Куликова
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