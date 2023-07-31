Раскрыта площадь разрушений в «Москве-Сити» после атаки беспилотников

Площадь разрушений в «Москве-Сити» после атаки дронов составила 1000 «квадратов»

Общая площадь разрушений в деловом центре «Москва-Сити» после атаки украинских беспилотников составила 1000 квадратных метров. Объем повреждений раскрыли в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

В результате осмотра специалисты сделали вывод, что в офисе Министерства цифрового развития на 10-м этаже башни в «IQ-квартале», куда попал один из дронов, взрывом было разрушено 53 стеклопакета. При этом общую площадь повреждений они оценили в 500 «квадратов».

В нежилом здании, поврежденным вторым беспилотником, от удара были поврежден 101 стеклопакет на фасаде на семи этажах. Суммарный объем повреждений там — 450 квадратных метров. Помимо этого, от взрывной волны пострадали еще четыре здания, расположенные неподалеку от мест попадания дронов. Так, в башне «Федерация» были повреждены 22 стеклопакета, в «Евразии» — входная группа, в «Око» — фасад, а в апартаментах было выбито три стеклопакета.

О том, что в башню «Москвы-Сити» влетел беспилотник, который впоследствии взорвался, стало известно днем ранее. Согласно предварительным оценкам, площадь обрушения остекления на башне «IQ квартала» составляла 20 квадратных метров. По словам сенатора Совфеда Сергея Цекова, Украина пытается атаковать российские территории для того, чтобы скрыть неудачи в зоне специальной военной операции.