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21:35, 31 июля 2023Мир

В США поддержали продление закона о слежке

Администрация США выступила за продление закона о слежке, но заявила о реформах

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Администрация США выступила за продление закона о слежке, который позволяет вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Штатов. При этом есть осознание необходимости проведения реформ, заявили представители Белого дома Джейк Салливан и Джон Файнер.

«Мы соглашаемся с единогласным выводом, сделанным группой независимых экспертов о том, что неспособность повторно авторизовать Раздел 702 может стать "одним из худших провалов разведки нашего времени"», — отметили они.

Салливан и Файнер подчеркнули, что в преддверии истечения срока действия раздела американский лидер Джо Байден поручил двум комиссиям проанализировать его эффективность и предоставить рекомендации насчет возможных реформ. Эксперты пришли к выводу, что действие раздела нужно продлить.

Специалисты, в частности, посетовали на «повсеместное непонимание» ФБР стандарта запросов. Это, как считают эксперты, привело к «халатности» правоохранителей в рамках использования положений закона. Файнер и Салливан согласились с необходимостью реформ.

В июне МИД России обвинил США в глобальной слежке и призвал к справедливому мировому цифровому регулированию. В ведомстве обратили внимание, что Соединенные Штаты десятилетиями используют ИT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома.

Кроме того, в МИД призвали все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, обязательных для всех государств.

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    Марина Совина
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