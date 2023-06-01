МИД обвинил США в глобальной слежке

МИД РФ обвинил США в глобальной слежке и призвал к справедливому цифровому регулированию

МИД России обвинил США в глобальной слежке и призвал к справедливому мировому цифровому регулированию. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Российскими компетентными органами установлен очередной факт систематической глобальной слежки, осуществляемой спецслужбами США за гражданами своей и других стран с привлечением американских ИТ-компаний. На сей раз скрытый сбор данных проводился посредством программных уязвимостей в мобильных телефонах производства США», — рассказали в министерстве.

В МИД обратили внимание, что Соединенные Штаты десятилетиями используют ИT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома. «США — государство, которое ставит себя выше закона», — подчеркнули в министерстве.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере, обязательных для всех государств.

В апреле утечка секретных документов Пентагона позволила раскрыть установление правительством США слежки за генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Отмечается, что Вашингтон шпионит за генсеком из-за его «готовности идти навстречу интересам России». Несколько документов описывают частную переписку между Гутерришем и его заместителем. Также они содержат откровенные наблюдения генсека об украинском конфликте и ряде африканских лидеров.