Шойгу объяснил совершение Киевом террористических атак

Шойгу объяснил провалом контрнаступления совершение Киевом террористических атак

Киев совершает террористические атаки из-за провала контрнаступления. Так министр обороны Сергей Шойгу объяснил украинские удары беспилотниками и ракетами по территории России. Заявление Шойгу приводит РИА Новости.

По словам главы российского Министерства обороны, подобные атаки совершаются Украиной при поддержке западных спонсоров.

«На фоне неудачного так называемого "контрнаступления" киевский режим (...) сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации», — заявил Шойгу.

30 июля две башни «Москвы-Сити» атаковали украинские беспилотники. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра. Президенту России Владимиру Путину доложили о новой атаке беспилотников. В Минобороны назвали случившееся терактом.