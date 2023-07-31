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13:06, 31 июля 2023Россия

Шойгу объяснил совершение Киевом террористических атак

Шойгу объяснил провалом контрнаступления совершение Киевом террористических атак

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Киев совершает террористические атаки из-за провала контрнаступления. Так министр обороны Сергей Шойгу объяснил украинские удары беспилотниками и ракетами по территории России. Заявление Шойгу приводит РИА Новости.

По словам главы российского Министерства обороны, подобные атаки совершаются Украиной при поддержке западных спонсоров.

«На фоне неудачного так называемого "контрнаступления" киевский режим (...) сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации», — заявил Шойгу.

30 июля две башни «Москвы-Сити» атаковали украинские беспилотники. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра. Президенту России Владимиру Путину доложили о новой атаке беспилотников. В Минобороны назвали случившееся терактом.

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    Марк Леонов
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