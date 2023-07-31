Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 31 июля 2023Россия

Шойгу заявил о потере Украиной более 20 тысяч военнослужащих за месяц

Шойгу: потери ВСУ за месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший месяц потеряли более 20 тысяч человек. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Он уточнил, что Киев потерял 20 824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения. В частности, российские военные уничтожили 10 танков Leopard и 11 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, произведенных в США.

В районе Работина в Запорожской области за 26 и 27 июля ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, а также 63 единицы бронетехники, среди которых 31 танк, 3 из них — Leopard, сообщил Шойгу.

Всего за время контрнаступления, как сообщал Шойгу, ВСУ потеряли более 26 тысяч бойцов. Помимо этого, на поле боя оказались уничтожены 3000 единиц различного вооружения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ понесли большие потери при контрнаступлении. Российские солдаты и офицеры, которые участвовали в отражении атак противника, продемонстрировали лучшие примеры массового героизма, подчеркивал глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о налогах для уехавших россиян

    Раскрыт диагноз госпитализированной звезды «Зимней вишни» Мирошниченко

    Стало известно о возможном задержании украинки на протесте в Грузии

    Стало известно об ухудшении состояния Ирины Мирошниченко

    Козел из Дагестана зацепился рогами за провода и превратил их в качели

    На Украине рассказали о готовности боевиков «Азова» вернуться на фронт

    Человек загорелся после взрыва в ресторане в центре Москвы

    Дачников призвали закапывать в землю кожуру от бананов

    Зеленский подписал закон о запрете полетов беспилотников над границей

    Тело подростка нашли на одной из улиц в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости