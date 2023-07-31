Шойгу заявил о потере Украиной более 20 тысяч военнослужащих за месяц

Шойгу: потери ВСУ за месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший месяц потеряли более 20 тысяч человек. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Он уточнил, что Киев потерял 20 824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения. В частности, российские военные уничтожили 10 танков Leopard и 11 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, произведенных в США.

В районе Работина в Запорожской области за 26 и 27 июля ВСУ потеряли более 400 военнослужащих, а также 63 единицы бронетехники, среди которых 31 танк, 3 из них — Leopard, сообщил Шойгу.

Всего за время контрнаступления, как сообщал Шойгу, ВСУ потеряли более 26 тысяч бойцов. Помимо этого, на поле боя оказались уничтожены 3000 единиц различного вооружения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ понесли большие потери при контрнаступлении. Российские солдаты и офицеры, которые участвовали в отражении атак противника, продемонстрировали лучшие примеры массового героизма, подчеркивал глава государства.