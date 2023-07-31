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12:00, 31 июля 2023Россия

Стали известны детали событий первого дня Московского урбанфорума в «Лужниках»

В день открытия Московского урбанфорума в «Лужниках» пройдет более ста событий

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В день открытия Московского урбанистического форума (МУФ-2023) на площадке в «Лужниках» пройдет более ста событий. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

1 августа гости смогут увидеть выступления музыкантов и цирковых артистов, посетить мастер-классы и поиграть в настольные игры. В первый день МУФ на площадке выступят Юлианна Караулова, квинтет Игоря Бутмана, оркестр Imperialis Orchestra, столичные диджеи, кавер-группы и детские коллективы.

Гости «Лужников» увидят шоу «Вальс пожарных автолестниц» в сопровождении оркестра и мотодефиле. Вечером на площадке пройдет аудиовизуальный перформанс «Город для каждого», созданный с помощью нейросетей, а также первый показ циркового дивертисмента «Улочки московские».

На площадке будет работать каток с синтетическим льдом, посетители могут сыграть в пляжный волейбол, покататься на вейкборде и сапборде. В этот день состоится открытие скейт-парка «Московский спорт», а в беговом центре проведут занятия для бегунов. В рамках фестиваля «Баскет XXL» пройдут соревнования по баскетболу.

В день открытия МУФ и каждые выходные дни в «Лужниках» будут проходить соревнования по рыбной ловле. Для тех, кто готовится к свадьбе, также выделят отдельную зону — там пройдет показ российских дизайнеров и мастер-классы по созданию приглашений на торжество.

В павильоне «Цифровые технологии Москвы» гости увидят цифровую экосистему города, а в пространстве «Куб» узнают о достижениях столицы за последние 12 лет. В павильоне «Почувствуй город» пройдут квизы с вопросами о Москве, а на площадке «Траектория роста» проведут мастер-классы по записи подкастов, изучению объектов биотехнологии, маркетингу, продажам и зеленым технологиям. Там же разместят зону симуляторов, где можно будет поиграть в виртуальный футбол, баскетбол, хоккей и файтинг, а также попробовать себя в роли пилота самолета или автогонщика.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.

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    Варвара Родикова
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