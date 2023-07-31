В Белоруссии вслед за Россией собрались внедрить цифровой рубль

Нацбанк Белоруссии запланировал внедрение цифрового рубля

Проект внедрения цифрового белорусского рубля актуален на фоне санкционного давления и ограничения доступа к международным платежным системам, заявили в Национальном банке страны. Как следует из доклада зампреда правления регулятора Дмитрия Калечица, внедрять цифровой рубль собрались в качестве безналичной формы расчетов, в том числе для обеспечения трансграничных платежей.

Калечиц отметил, что взаимодействие платформ цифровых валют Центробанков позволит повысить доступность трансграничных платежей с контрагентами из стран-партнеров. Цифровой белорусский рубль он определил как законное платежное средство, выполняющее все функции денег. Оно эмитируется центральным банком и имеет одинаковую ценность с наличным и безналичным белорусским рублем.

С 1 августа в России начнет действовать закон о цифровом рубле, который будет выпускаться вместе с уже существующими формами денег. Он станет третьей формой нацвалюты наряду с наличной и безналичной. Хранить цифровые рубли и совершать операции с ними можно будет на специальной платформе, оператором которой станет Банк России.

«Цифровой рубль может значительно ускорить процесс обработки электронных платежей, а также снизить затраты на проведение транзакций. Он интересен как средство международных расчетов в условиях санкций. Заблокировать его не так-то просто, как карты Visa и MasterCard», — объяснил ранее доктор экономических наук Николай Кузнецов. По его словам, пилотные проекты по собственным цифровым валютам уже запустили такие экономические гиганты, как Китай, Швеция и Южная Корея