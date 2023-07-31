Логотип нового названия на штаб-квартире Twitter назвали незаконным

Установку логотипа нового названия на штаб-квартире Twitter назвали незаконной

Администрация города Сан-Франциско назвала установку логотипа нового названия Twitter на штаб-квартире соцсети незаконной. Конструкцию приехали проверить строительные инспекторы, сообщает MarketWatch.

Власти Сан-Франциско заявили, что установка конструкции в виде буквы Х требует разрешения по соображениям безопасности, но работы не были согласованы. Кроме того, в 2011 году Twitter подписала договор об аренде помещения для штаб-квартиры, который запрещает размещение вывесок на крыше постройки. В пятницу и субботу специалисты попытались попасть в здание для осмотра логотипа, однако сотрудники отказали им в доступе.

Судя по фото, логотип закреплен с помощью мешков с песком и представляет угрозу при мощном ветре или землетрясении. Помимо этого, подсветка продолжает работать по ночам, мешая жильцам соседних домов. Представители соцсети X заявили, что нынешний логотип — временное решение.

О решении купившего Twitter Илона Маска переименовать соцсеть в Х стало известно 24 июля. Вместо белой птицы на голубом фоне логотипом компании стала черно-белая буква Х.