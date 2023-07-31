Российский блогер рассказал о жизни во Вьетнаме на 49 тысяч рублей в месяц

Тревел-блогер Малых рассказал о жизни во Вьетнаме на 49 тысяч рублей в месяц

Российский тревел-блогер и путешественник Юрий Малых побывал во Вьетнаме и рассказал, что жил в этой стране на 49 тысяч рублей в месяц. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам Малых, месяц легального нахождения во Вьетнаме ему обходится в девять тысяч рублей, а квартиру-студию он снимает за 15,7 тысячи рублей.

Блогер также рассказал, что еду он предпочитает готовить дома, и это выходит дороже, чем питаться в местных ресторанах. Он отметил, что с гречкой, булгуром, сырами и несладким йогуртом, которые не очень распространены во Вьетнаме, в день на еду у него уходит приблизительно 700 рублей.

«Во Вьетнаме культура вегетарианства развита очень неплохо, и если бы я питался три раза в день в местных ресторанах, в день выходило бы 450 рублей максимум!» — добавил путешественник.

Как признался Малых, дополнительных трат не в высокий сезон у него немного: только бензин и спортзал. Свой мотоцикл он заправляет на 450 рублей в неделю и еще примерно 350 рублей в неделю тратит на его обслуживание. 235 рублей блогер отдает за три занятия спортом в неделю.

«Сложив все цифры за месяц, получается: жилье плюс виза — 24,7 тысячи рублей, еда — 21 тысяча, дополнительные траты — 3,225 тысячи рублей. Итого — 49 тысяч рублей в месяц», — подытожил Малых.

Ранее стало известно, что российская путешественница полгода жила на Бали за 50 тысяч рублей в месяц и раскрыла способы сэкономить на индонезийском острове. По словам автора, она оформила визу через посредников за 21 тысячу рублей на два месяца. Документ можно было продлевать дважды, благодаря чему девушка смогла провести на острове шесть месяцев.