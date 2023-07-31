Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 31 июля 2023Россия

Взрыв в российском городе повредил восемь гаражей

В Волгодонске в гараже произошел взрыв, он повредил восемь строений

В Волгодонске Ростовской области произошел взрыв в гаражном кооперативе. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным авторов канала, из-за взрыва оказались повреждены восемь гаражей и машина. Под завалами может находиться один человек. Соседи утверждают, что собственником гаража является 55-летний мужчина. По их словам, у него хранился пропановый баллон, который мог взорваться.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что взрыв полностью разрушил несколько гаражей. На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее в Хабаровском крае после взрыва в гаражном кооперативе в реанимацию попал один человек. В больницу доставили 45-летнего мужчину с ожогами 70 процентов тела.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Страна НАТО по ошибке опубликовала секретные военные карты

    Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

    В России оценили планы Эр-Рияда провести мирные переговоры по Украине без Москвы

    Бородина преподнесла семилетней дочери подарок за 210 тысяч рублей

    Взрыв в российском городе повредил восемь гаражей

    Польша отправила снайперов на белорусскую границу

    Heineken пожаловался на сложности с продажей бизнеса в России

    В Москве спрогнозировали температуру выше 30 градусов

    Мужчина избил и изнасиловал россиянку в лесу

    Россияне начали экономить на салонах красоты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости