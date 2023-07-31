Взрыв в российском городе повредил восемь гаражей

В Волгодонске в гараже произошел взрыв, он повредил восемь строений

В Волгодонске Ростовской области произошел взрыв в гаражном кооперативе. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным авторов канала, из-за взрыва оказались повреждены восемь гаражей и машина. Под завалами может находиться один человек. Соседи утверждают, что собственником гаража является 55-летний мужчина. По их словам, у него хранился пропановый баллон, который мог взорваться.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что взрыв полностью разрушил несколько гаражей. На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее в Хабаровском крае после взрыва в гаражном кооперативе в реанимацию попал один человек. В больницу доставили 45-летнего мужчину с ожогами 70 процентов тела.