Москвичам спрогнозировали самую теплую неделю с начала лета

Синоптик Шувалов: в Москве неделя с 31 июля будет самой теплой с начала лета

Неделя с 31 июля будет в Москве самой теплой с начала лета. Такую погоду жителям столицы в разговоре с «Известиями» спрогнозировал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в первые дни температура воздуха превысит норму на один-три градуса, а к концу недели — на три-пять градусов. До четверга включительно дневные температуры будут находится на уровне 24-28 градусов, в пятницу — 27-29 градусов, а на выходных столбик термометра поднимется до 30-31 градуса.

«Такой теплой недели этим летом еще не было. Было что-то похожее в начале июля, но тогда период теплой погоды длился не более четырех-пяти дней. Сейчас теплая погода ожидает москвичей практически до конца этой недели. И ее не омрачат даже кратковременные грозовые дожди, которые ожидаются в среду и четверг», — уточнил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в течение недели в Москве и области будет комфортной, температурный фон превысит норму на два-четыре градуса. Теплая погода будет обусловлена перемещением воздушных масс сначала с юго-запада, потом с юго-востока и юга.