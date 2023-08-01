Появились подробности избиения российского баскетболиста-чемпиона

Чемпиона Европы по баскетболу Шабалкина избили из-за критики работы автомойки

Чемпиона Европы в составе сборной России по баскетболу Никиту Шабалкина избили из-за недовольства услугами автомойки. Подробности приводит «Московский комсомолец».

По информации источника, 36-летний спортсмен заехал в сервис, находящийся неподалеку от его коттеджа в подмосковных Химках. Когда он забирал машину, стал критиковать работу мойки. Управляющей коттеджным поселком рассказал, что через некоторое время получил звонок от Шабалкина, который попросил вызвать скорую помощь.

Об избиении Шабалкина стало известно ранее 1 августа. Уличный конфликт произошел на территории одного из ЖК. Спортсмена пришлось госпитализировать. Он получил черепно-мозговую травму.

Шабалкин известен выступлениями за «Химки», люберецкий «Триумф», «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером чемпионата Европы-2011 в составе сборной России. Форвард завершил карьеру в 2013 году.