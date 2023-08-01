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19:36, 1 августа 2023Наука и техника

Для борьбы с потеплением предложили использовать космический зонт

PNAS: для борьбы с потеплением предложили использовать космический зонт

Фото: Borja Suarez / Reuters

Астроном Гавайского университета Иштван Сапуди предложил новый способ борьбы с изменением климата, который заключается в создании космического солнечного «зонтика» с астероидом в качестве противовеса. Этот щит должен уменьшать количество солнечного света, падающего на Землю, замедляя повышение глобальной температуры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Существует несколько возможных геоинженерных походов по смягчению изменения климата, в том числе увеличение концентрации светоотражающей пыли в атмосфере. Однако так как любые модификации атмосферы Земли являются рискованными, ученые предложили использовать космическое пространство для создания солнечных щитов. Такой щит должен располагаться за точкой Лагранжа L1 по направлению к Солнцу, где давление солнечного излучения и гравитация Земли и Солнца находятся в равновесии.

Однако на любую подобную структуру накладывается ограничение Макиннеса: для сохранения баланса между гравитационными силами и давлением солнечного излучения существует нижняя граница массы конструкции или минимальная поверхностная плотность (величина массы на единицу площади). Эта граница на несколько порядков выше, чем у графена, который был предложен для создания легких солнечных щитов с малыми затратами на запуск в космос.

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Сапуди предлагает обойти это ограничение, использовав астероид в качестве противовеса, направленного в сторону Солнца. Общий вес солнечного щита в этом случае может быть на два порядка ниже ограничения Макиннеса, однако его масса будет составлять лишь один процент от общей массы конструкции, а на остальное будет приходиться балласт из лунной пыли и астероидов.

Общая масса конструкции будет равна примерно 3,5 миллиона тонн, то есть с Земли необходимо запустить всего 35 тысяч тонн или меньше. Необходимое количество щитов может быть увеличено, чтобы обеспечить более эффективное торможение роста глобальных температур. Поскольку нахождение в точке L1 не может полностью исключить нестабильность вдоль оси Земля — Солнце, регулировка длины троса между щитом и противовесом позволит удержать конструкцию на необходимой орбите. Энергия для этого может быть получена с помощью солнечных батарей.

Отмечается, что трос для этой цели должен быть на порядок длиннее, чем трос, используемый в гипотетической технологии космических лифтов. Кроме того, для создания противовеса нужны технологии манипулирования орбитами астероида или создание постоянной базы на Луне для удешевления доставки пыли и грунта. По словам Сапуди, необходимо начать непрерывные исследования и разработки уже сейчас, чтобы можно было использовать этот метод в качестве последнего способа предотвращения роста температуры, если другие способы окажутся неэффективными.

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    Александр Еникеев
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