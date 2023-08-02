Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Эрдоганом передачи «азовцев»
Тема передачи бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) не обсуждалась во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в среду, 2 августа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Нет, эта тема не затрагивалась», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
2 августа президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре украинский конфликт. Они договорились о визите Путина в Анкару. Помимо этого, в ходе беседы стороны затронули тему зерновой сделки.
Ранее Владимир Путин прокомментировал передачу бойцов бригады «Азов» на Украину. По его словам, договоренности с Турцией о нахождении этих лиц там были.
8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пятеро командиров бригады вернулись в республику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России об этом заранее известно не было.