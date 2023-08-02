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21:47, 2 августа 2023Россия

Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Эрдоганом передачи «азовцев»

Песков: Путин и Эрдоган во время разговора не обсуждали передачу бойцов «Азова»
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Тема передачи бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) не обсуждалась во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в среду, 2 августа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, эта тема не затрагивалась», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

2 августа президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре украинский конфликт. Они договорились о визите Путина в Анкару. Помимо этого, в ходе беседы стороны затронули тему зерновой сделки.

Ранее Владимир Путин прокомментировал передачу бойцов бригады «Азов» на Украину. По его словам, договоренности с Турцией о нахождении этих лиц там были.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пятеро командиров бригады вернулись в республику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России об этом заранее известно не было.

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    Марина Совина
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