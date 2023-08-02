В МИД России назвали Украину де-юре членом СНГ

В МИД России заявили, что Украина де-юре все еще находится в составе СНГ

Украина де-юре все еще находится в составе Содружества независимых государств (СНГ) и является участницей более 150 международных договоров, подписанных по линии содружества. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян, передает РИА Новости.

«Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остается в составе организации», — заявил Агасандян.

Он отметил, что Киев хоть и денонсировал около 80 соглашений, в отношении Украины в рамках содружества продолжают действовать около 150 международных договоров, в основном торгово-экономического и гуманитарного характера.

В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, подразумевающий выход страны из соглашения о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) с Россией и Белоруссией.

ЕЭП было сформировано в 2003 году. Соглашение о его создании было подписано представителями Украины, России, Белоруссии и Казахстана в Ялте.