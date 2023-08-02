Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:51, 2 августа 2023Бывший СССР

В МИД России назвали Украину де-юре членом СНГ

В МИД России заявили, что Украина де-юре все еще находится в составе СНГ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Украина де-юре все еще находится в составе Содружества независимых государств (СНГ) и является участницей более 150 международных договоров, подписанных по линии содружества. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян, передает РИА Новости.

«Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остается в составе организации», — заявил Агасандян.

Он отметил, что Киев хоть и денонсировал около 80 соглашений, в отношении Украины в рамках содружества продолжают действовать около 150 международных договоров, в основном торгово-экономического и гуманитарного характера.

В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, подразумевающий выход страны из соглашения о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) с Россией и Белоруссией.

ЕЭП было сформировано в 2003 году. Соглашение о его создании было подписано представителями Украины, России, Белоруссии и Казахстана в Ялте.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил серьезными ударами по территории России. Каким будет ответ Москвы на новые террористические акты?

    В Красноярском крае потерпел крушение частный гидросамолет

    США решили приостановить сотрудничество в области безопасности с Нигером

    В России заявили о серьезной угрозе для трудовых мигрантов

    В российском городе ввели режим «черного неба»

    Массовая драка со стрельбой в Подмосковье попала на видео

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

    Ученые заявили о получении первого комнатного сверхпроводника

    Российские силовики задержали в гостинице двух иностранцев с килограммом героина

    ООН поищет зерно в другом месте после выхода России из соглашения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости