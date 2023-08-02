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18:24, 2 августа 2023Спорт

Самый титулованный футболист сделал новое заявление по делу об изнасиловании

Футболист Дани Алвес не будет оспаривать предъявленное судом обвинение

Фото: Andre Penner / AP

Самый титулованный футболист мира, бразилец Дани Алвес сделал новое заявление по делу об изнасиловании. Его слова приводит RMS Sport.

Спортсмен не будет оспаривать предъявленный судом обвинительный акт. Он подчеркнул, что хочет ускорить процесс и избежать затягивания разбирательства. При этом, по мнению Алвеса, обвинение не соответствует реальному положению вещей.

31 июля Алвесу предъявили обвинения. Суд Барселоны пришел к выводу, что футболист изнасиловал девушку, подавшую на него заявление. Отмечалось, что ему грозит лишение свободы на срок от четырех до 15 лет.

Спортсмена арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022-го в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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    Анастасия Борисова
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