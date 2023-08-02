Самый титулованный футболист сделал новое заявление по делу об изнасиловании

Футболист Дани Алвес не будет оспаривать предъявленное судом обвинение

Самый титулованный футболист мира, бразилец Дани Алвес сделал новое заявление по делу об изнасиловании. Его слова приводит RMS Sport.

Спортсмен не будет оспаривать предъявленный судом обвинительный акт. Он подчеркнул, что хочет ускорить процесс и избежать затягивания разбирательства. При этом, по мнению Алвеса, обвинение не соответствует реальному положению вещей.

31 июля Алвесу предъявили обвинения. Суд Барселоны пришел к выводу, что футболист изнасиловал девушку, подавшую на него заявление. Отмечалось, что ему грозит лишение свободы на срок от четырех до 15 лет.

Спортсмена арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022-го в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.