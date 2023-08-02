Скупившие жилье в мусульманской стране россияне бросились его освящать

Покупатели жилья в Дубае заинтересовались его освящением по православному обряду

Россияне, купившие в ОАЭ жилье, в последние полгода стали активнее интересоваться возможностью организовать обряд освящения их нового жилья, отмечают риелторы агентства недвижимости ONEPLACE, работающие в этой мусульманской стране.

Как объяснили специалисты, в ОАЭ работает три православных храмах, один из которых расположен в центре Дубая. По запросу клиентов им помогают связаться с местной православной общиной для решения таких вопросов. В подтверждение агентство опубликовало видеоролик, в котором православный священник освящает квартиру для россиян.

Ранее стало известно, что основными покупателями жилья в Дубае среди россиян оказались москвичи. На их долю в первые месяцы 2023 года пришлось более двух третей от всех обращений клиентов из крупных городов России и около трети от общего числа запросов по всей стране.

По данным агентств недвижимости, основными дубайскими районами, в которых предпочитают селиться российские богачи, считаются Dubai Marina и The Palm Jumeirah. Покупающим там жилье состоятельным россиянам не всегда известно, что и там достаточно минусов, таких как пробки, обилие туристов и отсутствие мест для уединения, рассказывают риелторы.

