МИД России назвал гарантии безопасности Киеву от США словесной эквилибристикой

Захарова: разговоры о гарантиях безопасности Киеву — словесная эквилибристика

Разговоры о гарантиях безопасности Киеву от США — словесная эквилибристика, необходимая для сохранения Украины как плацдарма против России. Так их назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга ведомства.

Цель этой эквилибристики, по мнению Захаровой — использование Украины в качестве инструмента «антироссийской гибридной войны» и сохранение украинской территории как плацдарма «в прямом смысле этого слова» для реализации этой цели.

«Вашингтон регулярно выполняет функции генерального штаба этой войны, не жалеет европейских партнеров, не считается с потерями украинцев — лишь бы сделать так, чтобы соседняя с нами страна на максимально долгий срок оставалась источником угроз для России», — добавила она.

31 июля в Госдепе США сообщили, что переговоры по гарантиям безопасности Украине начнутся на текущей неделе. Они пройдут в онлайн-формате. Отмечается, что гарантии касаются оборонных обязательств.