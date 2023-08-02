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10:17, 2 августа 2023Спорт

Акинфеев заявил об усталости от футбола

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил об усталости от футбола

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Известь» высказался о возможном переходе в медиафутбол после окончания карьеры.

По его словам, он не собирается этого делать, так как устал от футбола. «Даже есть какие-то истории, предлагают из бывшей команды, по юношам: "Пойдем встретимся". Я говорю: "Ребят, давайте встретимся где-то в ресторане, посидим просто. В футбол я играть не хочу". Мне этот мяч уже реально надоел», — заявил Акинфеев.

13 июня Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры. Футболист напомнил, что его контракт с армейцами действует до лета 2024 года.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

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    Алексей Гусев
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