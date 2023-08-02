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18:49, 2 августа 2023Россия

Движение в Керченском проливе ограничили для судов и летательных аппаратов

Минобороны России объявило об ограничении движения в Керченском проливе

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Движение в Керченском проливе ограничили для судов и летательных аппаратов. Об этом заявили в Министерстве обороны России, сообщение приводит ТАСС.

При этом из постановления оборонного ведомства есть исключения — двигаться через указанный пролив могут суда, следующие в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что в юго-западной части Черного моря морской дрон Украины пытался атаковать корабль Военно-морского флота России.

Движение в этом проливе уже ограничивали в конце июля. Тогда был запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств.

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    Марк Леонов
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