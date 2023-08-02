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09:52, 2 августа 2023Забота о себе

Журналистка сходила на эротический массаж для женщин и рассказала о впечатлениях

Журналистка рассказала о впечатлениях после эротического массажа для женщин

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Журналистка Анна Байкова сходила в единственный салон эротического массажа для женщин, который работает в Санкт-Петербурге. О своих впечатлениях она рассказала «Ленте.ру».

По словам Байковой, салон предлагает два тарифа. За пять тысяч рублей клиентка получает обычный массаж и массаж одной эрогенной зоны. В тариф стоимостью 13 тысяч рублей входят авторская программа, массаж двух эрогенных зон и игрушки. Кроме того, при покупке более дорогого тарифа можно взаимодействовать с массажистом.

В салоне, по словам журналистки, работают лишь два массажиста, и их услуги, по всей видимости, не пользуются особым спросом. Качество массажа также оставляет желать лучшего. Хотя сеанс продолжался целый час, мастер так и не сумел доставить ей удовольствия.

Подумалось: может, показать ему, как нужно делать? Но меня остановила мысль, что я плачу пять тысяч за час не для того, чтобы преподавать какому-то псевдомассажисту основы мастурбации

Анна Байковажурналистка

Когда Байкова пожаловалась администратору салона на неумелость массажиста, та без всякого удивления ответила: «Вы же понимаете, это мужчины». Как оказалось, зачастую клиентки салона предпочитают услуги массажисток-женщин. «Некоторые считают, что женщина лучше понимает другую женщину, поэтому и удовольствие доставит больше, чем мужчина», — объяснила журналистка.

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    Олег Парамонов
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