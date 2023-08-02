Появились фото с церемонии выдачи автоматов белгородским добровольцам теробороны

РИА Новости показало выдачу автоматов белгородским добровольцам теробороны

Появились фотографии с церемонии выдачи автоматов добровольцам территориальной обороны в Белгородской области. Кадры показало РИА Новости.

На представленных кадрах мужчины в камуфляже получили оружие. Всего в приграничном российском регионе было сформировано восемь батальонов теробороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что вопросы обеспечения оружием решаются в рамках действующего законодательства.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что выдача автоматов белгородским добровольцам теробороны соответствует закону. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что механизмы контроля всего, что связано с оружием, предусмотрены и тщательно реализуются.

По сведениям ТАСС, отряды территориальной обороны стали проводить тренировки в Белгородской области с ноября 2022 года.