Военный эксперт назвал причину обвинений Польши в адрес Белоруссии

Клинцевич: Польша обвиняет Белоруссию, чтобы усилить войска на границе

Польше нужны оправдания для развертывания и усиления вооруженных сил на границе с Белоруссией, заявил глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал обвинения Варшавы в адрес Минска о том, что белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство страны. По его словам, Польша стремится восстанавить исторические границы Речи Посполитой, куда входят Западная Украина и Западная Белоруссия.

«Любое непропорциональное подведение вооруженных сил, развернутых в боевом положении на границе, — это всегда эскалация, возможное вторжение, любая страна будет на такой шаг реагировать, и Польша ищет оправдание, почему она это делает», — объяснил военный эксперт. Он указал на то, что Варшава давно взяла курс на милитаризацию.

Ранее МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Минобороны Белоруссии отвергло обвинения Польши в нарушении границ вертолетами.