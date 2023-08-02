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13:29, 2 августа 2023Мир

Польша заявила протест Белоруссии из-за вертолетов над границей

МИД Польши заявил Белоруссии решительный протест из-за вертолетов над границей

Фото: Сергей Шелега / БелТА / ТАСС

Польша заявила Белоруссии решительный протест против ее действий из-за вертолетов Военно-воздушных сил Минска, которые, как утверждается, нарушили границу и вошли в польское воздушное пространство. Слова замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского приводит Reuters.

Он добавил, что Варшава расценивает действия белорусских военных как провокацию. Польша также вызвала в МИД поверенного в делах Белоруссии.

Ранее Минобороны Польши заявило, что власти Белоруссии намеренно пошли на провокацию против «восточного фланга НАТО». При этом Минобороны Белоруссии отвергло обвинения.

МИД Польши заявил вечером 1 августа, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны.

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    Антон Похиляк
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