Названы способы самостоятельно справиться с психологическим напряжением

Психолог Чернигова: для борьбы со стрессом полезно анализировать свои эмоции

Для борьбы со стрессом полезно учиться анализировать собственные эмоции, говорит психолог Анна Чернигова. Руководитель Академии репарационной психологии и терапии назвала «Ленте.ру» способы самостоятельно справиться с психологическим напряжением.

По словам Черниговой, спрос на психологов постоянно растет, но не все решаются обратиться за профессиональной помощью. Причины могут быть разными — от недостатка финансов до предвзятого отношения к этой профессии. В таких случаях можно попытаться справиться со стрессом самостоятельно.

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Собеседница «Ленты.ру» посоветовала изучить основы психологии и разобраться в работе психики с помощью книг и образовательных программ. «Имея базовые знания, можно более половины вопросов решить самостоятельно, — утверждает она. — Потому что первостепенная задача — научиться понимать себя и распознавать свои чувства и эмоции».

Чернигова объяснила, что если, например, человек приходит домой раздраженным и срывается на близких, можно отследить, что его негативные реакции в действительности связаны не с усталостью, а с чувством голода. Определив причину проблемы, нетрудно найти ее решение.

Необходимо научиться анализировать эмоции. Не впадать в аффект, не срываться, а следить за своей реакцией на определенную ситуацию. Например, если после просмотра новостей возникает паника, нужно осознать свое состояние, глубоко подышать. Важно понять, что ситуация не влияет на жизнь. Затем следует дождаться, когда эмоции стихнут Анна Чернигова психолог

Справиться со стрессом, продолжает психолог, поможет и умение распознавать и понимать состояния другого человека. Собеседник может злиться, но делать он это может из-за испуга или тревоги. Такие моменты нужно улавливать, чтобы выстраивать комфортные отношения с окружающими.

Этих навыков достаточно, чтобы справляться в обычной жизни с мелкими стрессами, чувствовать безопасность и быстро адаптироваться, говорит Чернигова. Исключения составляют состояния сильного потрясения или неразрешимых конфликтов. В таких ситуациях поднимается большое количество негативных сценариев и детских травм, которые человек не способен проработать самостоятельно. Тут лучше обратиться к специалисту, настаивает психолог.

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