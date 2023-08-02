Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:00, 2 августа 2023Забота о себе

Названы способы самостоятельно справиться с психологическим напряжением

Психолог Чернигова: для борьбы со стрессом полезно анализировать свои эмоции

Фото: sebastiaan stam / Unsplash

Для борьбы со стрессом полезно учиться анализировать собственные эмоции, говорит психолог Анна Чернигова. Руководитель Академии репарационной психологии и терапии назвала «Ленте.ру» способы самостоятельно справиться с психологическим напряжением.

По словам Черниговой, спрос на психологов постоянно растет, но не все решаются обратиться за профессиональной помощью. Причины могут быть разными — от недостатка финансов до предвзятого отношения к этой профессии. В таких случаях можно попытаться справиться со стрессом самостоятельно.

на 15
процентов

вырос спрос на услуги психологов с начала 2023 года

Собеседница «Ленты.ру» посоветовала изучить основы психологии и разобраться в работе психики с помощью книг и образовательных программ. «Имея базовые знания, можно более половины вопросов решить самостоятельно, — утверждает она. — Потому что первостепенная задача — научиться понимать себя и распознавать свои чувства и эмоции».

Чернигова объяснила, что если, например, человек приходит домой раздраженным и срывается на близких, можно отследить, что его негативные реакции в действительности связаны не с усталостью, а с чувством голода. Определив причину проблемы, нетрудно найти ее решение.

Необходимо научиться анализировать эмоции. Не впадать в аффект, не срываться, а следить за своей реакцией на определенную ситуацию. Например, если после просмотра новостей возникает паника, нужно осознать свое состояние, глубоко подышать. Важно понять, что ситуация не влияет на жизнь. Затем следует дождаться, когда эмоции стихнут

Анна Черниговапсихолог

Справиться со стрессом, продолжает психолог, поможет и умение распознавать и понимать состояния другого человека. Собеседник может злиться, но делать он это может из-за испуга или тревоги. Такие моменты нужно улавливать, чтобы выстраивать комфортные отношения с окружающими.

Материалы по теме:
Прокрастинация: Как перестать откладывать все на потом? Объясняет психолог
Прокрастинация:Как перестать откладывать все на потом? Объясняет психолог
14 июня 2023
Как быстро успокоиться в стрессовой ситуации? Советы психологов, как успокоить нервы и снять напряжение
Как быстро успокоиться в стрессовой ситуации?Советы психологов, как успокоить нервы и снять напряжение
10 июля 2023
Что такое сублимация эмоций? Как психология объясняет механизм сублимации
Что такое сублимация эмоций?Как психология объясняет механизм сублимации
11 июля 2023

Этих навыков достаточно, чтобы справляться в обычной жизни с мелкими стрессами, чувствовать безопасность и быстро адаптироваться, говорит Чернигова. Исключения составляют состояния сильного потрясения или неразрешимых конфликтов. В таких ситуациях поднимается большое количество негативных сценариев и детских травм, которые человек не способен проработать самостоятельно. Тут лучше обратиться к специалисту, настаивает психолог.

Ранее психолог Вероника Кромбергер рассказала, как полноценно отдохнуть в отпуске. Например, она посоветовала супругам с разными интересами отдыхать порознь.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Минобороны Польши назвало действия белорусских вертолетов на границе провокацией

    Россиянка выжила после удара молнии

    Сбежавших из российской колонии заключенных поймали с помощью дрона

    В Москве «Ягуар» сбил 17-летнего самокатчика на переходе и попал на видео

    Захарова обвинила США в оправдании атак Украины на территорию России

    Польша призвала к изоляции Белоруссии после инцидента в воздушном пространстве

    На Украине заявили о разрушении важного инфраструктурного объекта

    Сын актера из «Бриллиантовой руки» Ясуловича рассказал о состоянии артиста

    Ольга Серябкина показала откровенные архивные фото

    Объяснено отличие беспилотников от дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости