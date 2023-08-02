В снижении рейтинга США увидели угрозу экономике и кредитоспособности страны

Экономист Локтюхов: снижение рейтинга США до АА+ ухудшает виды на их экономику

Снижение долгосрочного рейтинга дефолта США ухудшает виды на экономику и кредитоспособность страны. Такие риски для рынка увидел руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы дирекции стратегии и проектов развития ПАО «Промсвязьбанк» Евгений Локтюхов, его цитирует газета «Известия».

Международное рейтинговое агентство Fitch 2 августа понизило рейтинг эмитента США с ААА до АА+. Аналитики компании заявили, что в следующие три года в стране ожидается ухудшение фискальной ситуации и увеличение госдолга.

По мнению Локтюхова, решение Fitch основано на росте «гигантского» государственного долга США (сейчас он составляет 119 процентов ВВП). Он угрожает бюджету страны возникновением острых проблем после президентских выборов в 2024 году, отметил экономист. При этом правительство пока способно обслуживать свои обязательства, чем объясняется небольшое снижение рейтинга.

Снижение рейтинга Fitch не влияет на рыночные ставки или экономическую ситуацию в самих США. Однако этот шаг окажет негативный эффект на настроения рынка, заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Предпосылки к дальнейшему снижению рейтинга никуда не денутся, учитывая рост дефицита бюджета, подъем процентных ставок и увеличение стоимости обслуживания нового долга, добавил эксперт.

Fitch понизило рейтинг США с ААА до АА+ из-за финансовых проблем и высокого государственного долга, заявил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов. По его словам, это решение не приведет к радикальным изменениям, так как ценные бумаги США во многих случаях остаются безальтернативными вложениями для иностранных инвесторов.