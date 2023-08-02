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07:00, 2 августа 2023Экономика

Названа выгода России от отказа Нигера поставлять уран в Европу

Аналитик Юшков сообщил о выгоде России от отказа Нигера поставлять уран в Европу

Фото: Joe Penney / Reuters

Россия имеет выгоду от отказа Нигера поставлять уран в страны Европы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Для нас это позитивно в том, что, во-первых, повысится стоимость урана. А во-вторых, дефицит урана сдержит введение новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Потому что, когда они обсуждали последний пакет, они говорили о том, что уже почти все введено и осталась только ядерная сфера», — объяснил специалист.

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После захвата власти в Нигере военные заявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию. Африканская страна обеспечивала 15-17 процентов поставок урана для нужд АЭС в европейском государстве.

Мятеж в Нигере произошел в ночь на 27 июля. Военные свергли президента Мохамеда Базума, а новым главой государства объявили лидера «Национального совета по защите отечества».

Поводом для мятежа стало желание Базума уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера заявило о солидарности с мятежниками.

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    Алена Шевченко
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