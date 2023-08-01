Захватившая власть в Нигере хунта запретила поставки урана во Францию. Как это отразится на ЕС и санкциях против России?

Politico: переворот в Нигере помешает ЕС ввести новые санкции против России

Запрет военной хунты, захватившей власть в Нигере, на поставки урана во Францию вызывает обеспокоенность за энергетическую безопасность не только этой страны, но и всего Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico.

Кроме того, по мнению собеседников издания, события в Нигере серьезно отразятся на способности Брюсселя вводить новые санкции против Москвы. Если Евросоюзу удалось существенно сократить поставки российского угля, газа и нефти, то с атомной энергетикой ситуация обстоит сложнее: введение рестрикций в этом секторе встречает серьезное сопротивление ряда европейских стран, а российский экспорт ядерного топлива и технологий в 2022 году, напротив, вырос в денежном выражении — до 1 миллиарда долларов.

Уран — и атомная энергетика в целом — пока не подпадает под санкции. Если ситуация в Нигере ухудшится, это, конечно, осложнит принятие санкций в отношении российского урана в краткосрочной перспективе Фук-Винь Нгуен эксперт Института Жака Делора

Президента Нигера свергла собственная гвардия

26 июля президентская гвардия Нигера объявила об аресте главы государства Мохамеда Базума, находившегося у власти с 2001 года, и закрытии границ. Поначалу президентский офис утверждал, что действия мятежников не поддержали другие нигерские военные, однако уже на следующий день руководство Вооруженных сил Нигера поддержало госпереворот.

В своем первом видеообращении 28 июля глава мятежников, командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани, объяснил свои действия борьбой с коррупцией и растратой бюджетных средств, а также призвал соседние государства не вмешиваться в события в Нигере. В тот же день военачальник был объявлен новым главой государства. Действие конституции было приостановлено, а деятельность любых политических партий — запрещена.

Демонстранты скандировали «Франция, уходи» и «Да здравствует Россия, да здравствует Путин»

Переворот сопровождался беспорядками: 30 июля тысячи протестующих, поддержавших мятежников, собрались у посольства Франции в столице Нигера, Ниамее. Они сорвали табличку со здания французской дипмиссии, повесив вместо нее флаги России и Нигера. Затем протестующие, по сообщениям СМИ, предприняли попытку прорваться внутрь посольства, после чего подожгли входную дверь.

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

С осуждением путчистов выступили большинство стран мира, включая Россию. Франция и Италия уже приступили к эвакуации своих граждан из Нигера, другие страны пока рассматривают такой шаг. Европейский союз объявил о приостановке финансовой помощи и сотрудничества с Нигером. А Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), куда входят соседние с Нигером государства, ввели против хунты санкции.

Захватившие власть военные запретили поставки урана во Францию

Не только поддержавшие переворот протестующие, но и сами военные выступают с антифранцузских позиций — до 1960 года Нигер был колонией Франции. Одним из первых решений хунты, помимо приостановки действия конституции, стало прекращение экспорта во Францию золота и урана. 1 августа военный совет объявил о прекращении поставок золота и в Соединенные Штаты.

Нигер — седьмой по величине производитель урана в мире и второй в Африке (после Намибии), а на его территории расположены месторождения самых высокосортных урановых руд на всем континенте. В 2022 году на Нигер приходилось почти пять процентов от мировой добычи урана (значительно меньше Казахстана с 43 процентами), однако поставки из этого западноафриканского государства покрывали примерно 15 процентов потребностей Франции и около пятой части — всего Евросоюза.

Военные выступают с обращением к нации после задержания президента Нигера Мохамеда Базума Фото: ORTN / Reuters

Почти 75 процентов всей электроэнергии во Франции обеспечивают атомные электростанции (АЭС), и прекращение поставок из Нигера — ключевого источника сырья для ядерного топлива — вызвало серьезные опасения за энергетическую безопасность страны. Поэтому неудивительно, что Франция довольно жестко отреагировала на события в бывшей колонии, пообещав «в немедленной и непреклонной манере» защищать своих граждан и государственные интересы в Нигере.

Единственной легитимной властью в Нигере является президент Мохамед Базум и демократически избранные институты. Наш приоритет — защита наших граждан и наших интересы МИД Франции

Французская компания продолжила добычу урана вопреки распоряжению хунты

На протяжении уже почти полувека в Нигере работает французская Orano, чьи дочерние компании совместно с местным правительством занимались разработкой трех месторождений. В настоящий момент добыча ведется всего на одном нигерском месторождении, расположенном неподалеку от города Арлит в центральной части страны. В 2022 году в Арлите было произведено 2020 тонн урана.

В Orano сообщили, что, несмотря на нестабильную ситуацию в Нигере, добыча урана в Арлите продолжается, часть сотрудников работает удаленно из Ниамея, а часть на руднике. При этом львиная доля работников — 99 процентов — граждане Нигера, тогда как немногочисленных французов сейчас в стране еще меньше, чем обычно, из-за периода летних отпусков. Месторождение по-прежнему охраняется 300 нигерскими солдатами, а компания создала специальную кризисную группу для мониторинга ситуации в западноафриканской стране.

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Еще одно принадлежащее Orano месторождение в городе Акокан закрылось в 2021 году из-за иссякших запасов, а ее проект по разработке месторождения Имурарен, расположенного в 80 километрах от Арлита, был приостановлен в 2015 году из-за падения цен на уран в связи с катастрофой на АЭС Фукусима в Японии.

200 тысяч тонн урана составляют запасы месторождения Имурарен в Нигере

В марте 2023 года стало известно, что Orano планирует возобновить добычу в Имурарене, правда она решила использовать вместо традиционного способа метод подземного скважинного выщелачивания — то есть растворения урана с помощью химических реагентов с последующей откачкой на поверхность. Дальнейшая судьба проекта теперь под вопросом.

Госпереворот в Нигере может помешать ЕС ввести новые санкции против России

Французские власти убеждены, что в краткосрочной перспективе события в Нигере никак не повлияют на энергетический сектор: имеющихся запасов урана хватит еще на два года, а его поставки настолько диверсифицированы, что страна не зависит от каких-то конкретных производителей сырья или месторождений. «Ситуация в Нигере не представляет никакого риска для безопасности поставок природного урана во Францию», — подчеркнул чиновник французского Министерства энергетики.

Вместе с тем в последние месяцы европейские столицы, включая Париж, и так пытались отказаться от сырья из России. Прекращение экспорта урана из Нигера существенно затруднит не только введение новых санкций против российского энергетического сектора, но и дальнейшее сокращение закупок российского сырья.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В 2022 году тремя главными поставщиками урана в Евросоюз были Казахстан, Нигер и Канада — на их долю пришлось 74,19 процента от всего экспорта этого сырья, тогда как еще в 2021 году Россия занимала третью строчку. На фоне путча в Нигере цены на уран уже незначительно подскочили. Как полагают эксперты, они лишь продолжат расти.

Мятежники обвинили Францию в подготовке интервенции

31 июля один из организаторов госпереворота, полковник Военно-воздушных сил Нигера Амаду Абдраман заявил, что Франция якобы готовит военную операцию по освобождению арестованного президента. По его словам, министр иностранных дел Нигера Асум Масуд якобы даже подписал документ, разрешающий французским военным нанести удары по президентской резиденции, где удерживается Базум. В хунте пригрозили, что любые попытки вызволить сверженного президента из-под ареста обернутся «кровопролитием и хаосом».

Фото: Souleymane Ag Anara / Reuters

На авиабазе в Ниамее действительно размещен французский воинский контингент, вооруженный истребителями, ударными беспилотниками и вертолетами. Однако в Министерстве иностранных дел Франции отвергли все обвинения в планировании интервенции, а глава ведомства Катрин Колонна подчеркнула, что по-прежнему считает возможным возвращение к власти Базума.

1500 французских военных постоянно дислоцированы в Нигере

Вместе с тем с открытой угрозой применения силы выступили соседи Нигера. 31 июля субрегиональная организация ЭКОВАС выдвинула нигерской хунте ультиматум: если те не восстановят свергнутого президента во власти в течение следующей недели, то страны-участницы сами предпримут все необходимые шаги для восстановления конституционного строя в Нигере — в том числе вооруженным путем. Буркина-Фасо и Мали, где в последние годы также произошли военные перевороты, заявили, что будут расценивать интервенцию в Нигере как объявление им войны.