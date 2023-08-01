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00:16, 1 августа 2023Мир

Две африканские страны назвали вмешательство в дела Нигера объявлением им войны

Буркина-Фасо и Мали назвали вмешательство в дела Нигера объявлением им войны

Фото: Reuters

Буркина-Фасо и Мали назвали вмешательство в дела Нигера объявлением им войны. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на совместное заявление двух африканских стран.

«Любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали», — говорится в коммюнике.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна опровергла сообщения о планах военного вмешательства Парижа в ситуацию в Нигере.

В ночь на 27 июля военные объявили о захвате власти в Нигере, приостановке действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе и США произошедшее раскритиковали. Власти стран Западной Африки призвали военных вернуть президента на пост.

В частности, Эммануэль Макрон заявил, что настроен защитить своих сограждан в Нигере в случае атак на них. Политик подчеркнул, что не потерпит угрозы французам в Нигере. Такое заявление он сделал после того, как протестующие в Нигере устроили поджог здания посольства Франции.

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    Марина Совина
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