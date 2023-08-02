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16:27, 2 августа 2023Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Таганроге

Трое пострадавших при взрыве в Таганроге в больнице в состоянии средней тяжести

Фото: РИА Новости

Три человека остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести после взрыва в Таганроге Ростовской области. Об этом со ссылкой на представителя регионального Минздрава сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что у всех пострадавших наблюдается положительная динамика.

О ЧП в российском городе стало известно 28 июля. Российскими средствами ПВО была обнаружена и перехвачена в воздухе украинская ракета. Прогремел мощный взрыв, обломки снаряда упали на территории Таганрога. По данным РИА Новости, всего за медицинской помощью обратились 22 человека.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт взрыва и пояснил, что все произошло в центре города у кафе «Чехов сад».

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    Евгения Куликова
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