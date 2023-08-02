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14:03, 2 августа 2023Бывший СССР

Мэра Одессы заподозрили в создании преступной организации

НАБ Украины заподозрило мэра Одессы Труханова в создании преступной организации

Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 15 городских чиновников подозревают в создании преступной организации. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) Украины в своем Telegram-канале.

Главу города и его сообщников обвиняют в незаконном овладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконных доходов на сумму в 689 миллионов гривен (более 18,6 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»).

Следствие называет руководителем организации неформального «хозяина Одессы» Владимира Галантерника. Кроме него в деле фигурируют сотрудники мэрии, а также топ-менеджеры компании «Будова». Некоторых фигурантов подозревают в получении взяток в виде недвижимости.

В мае 2023 года Труханова арестовали по делу о растрате более 92 миллионов гривен. Его обвинили в реализации схемы приобретения в коммунальную собственность здания бывшего завода «Краян» по завышенной вдвое цене. Позже за него внесли залог в размере более 13 миллионов гривен.

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    Алевтина Запольская
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