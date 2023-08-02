Медведев высказался о деле против Трампа

Зампред СБ Медведев заявил, что дело против Трампа — «очевидный прогресс»

Дело против бывшего президента США Дональда Трампа является «очевидным прогрессом». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

Политик указал, что прогрессивность этого вида преследования Трампа заключается в том, что неугодных кандидатов на выборах теперь не ликвидируют, против них лишь выдвигаются обвинения.

Ранее суд предъявил Дональду Трампу четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками.

Пресс-служба Трампа сравнила его преследование с ситуацией в нацистской Германии 1930-х годов.