Эрдоган поблагодарил россиян за тушение пожаров в Турции

Кремль: Эрдоган поблагодарил власти и народ России за помощь в тушении пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российские власти и народ за помощь в тушении лесных пожаров в его стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее стало известно, что лесной пожар в районе турецкого города Кемер продолжался уже более 36 часов. Пламя быстро распространилось из-за сильных порывов ветра — по последним данным, сгорело 180 гектаров леса. Борьбу с огнем в ночь на 26 июля вели вертолеты и сотрудники спецслужб на земле.

Эрдоган тогда заявил о желании покупать у России самолеты для тушения лесных пожаров. По словам турецкого президента, с пожарами боролись турецкие самолеты и вертолеты. Однако при этом страна захотела закупить российскую технику.