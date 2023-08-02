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14:20, 2 августа 2023Среда обитания

Эрдоган поблагодарил россиян за тушение пожаров в Турции

Кремль: Эрдоган поблагодарил власти и народ России за помощь в тушении пожаров

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российские власти и народ за помощь в тушении лесных пожаров в его стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Реджеп Тайип Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее стало известно, что лесной пожар в районе турецкого города Кемер продолжался уже более 36 часов. Пламя быстро распространилось из-за сильных порывов ветра — по последним данным, сгорело 180 гектаров леса. Борьбу с огнем в ночь на 26 июля вели вертолеты и сотрудники спецслужб на земле.

Эрдоган тогда заявил о желании покупать у России самолеты для тушения лесных пожаров. По словам турецкого президента, с пожарами боролись турецкие самолеты и вертолеты. Однако при этом страна захотела закупить российскую технику.

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    Нина Ташевская
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