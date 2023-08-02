США решили приостановить сотрудничество в области безопасности с Нигером

Пентагон: США приостанавливают сотрудничество в области безопасности с Нигером

США приостанавливают сотрудничество в области безопасности с Нигером из-за произошедшего в стране государственного переворота. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает The Hill.

«Что касается сотрудничества в области безопасности, оно в настоящее время приостановлено, но, безусловно, мы поддерживаем тесные контакты с нашими нигерскими коллегами, поскольку ситуация продолжает развиваться», — сказал он.

Райдер добавил, что даже при приостановке нет немедленных планов по выводу примерно 1100 американских военнослужащих, дислоцированных в африканской стране.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.