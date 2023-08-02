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12:35, 2 августа 2023Мир

В МИД ответили на протесты Японии по теме Курильских островов

Захарова назвала претензии Токио на Курилы вмешательством во внутренние дела РФ

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Претензии Японии на Курильские острова и любые протесты на эту тему являются вмешательством во внутренние дела России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция мероприятия доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Любые так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства в наши дела и попытка нарушения фундаментальных принципов Устава ООН», — сказала дипломат, назвав Курильские острова «неотъемлемой частью РФ по итогам Второй мировой войны».

Ранее Захарова посоветовала Японии запомнить принадлежность курильского острова Итуруп. «Остров наш. Пора выучить», — заявила представитель МИД. Так она ответила на протест Токио по поводу визита на Итуруп заместителя председателя правительства — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

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    Глеб Бажуткин
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